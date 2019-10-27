هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أكتوبر, 2019 09:50 ص

بغداد (رويترز) - بث التلفزيون الرسمي العراقي يوم الأحد لقطات مصورة لما قال إنها غارة أمريكية نُفذت في سوريا وقيل إن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي قُتل فيها.

وأظهرت لقطات مصورة نهارا حفرة في الأرض بدا أنها ناجمة عن غارة وملابس ممزقة وملطخة بالدماء. كما بث التلفزيون العراقي لقطات ليلية لانفجار.

وأضاف التلفزيون العراقي نقلا عن خبير في شؤون الجماعات الإرهابية أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد موقع البغدادي.

وقالت مصادر في سوريا والعراق وإيران يوم الأحد إنه يُعتقد أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي قُتل في عملية عسكرية أمريكية في سوريا. ويستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض يوم الأحد.

وكان مسؤول أمريكي اشترط عدم ذكر اسمه قال لرويترز في وقت سابق إن البغدادي كان هدفا للعملية التي جرت ليلا، لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت العملية ناجحة.

وذكر مصدران أمنيان عراقيان ومسؤولان إيرانيان أنهم تلقوا تأكيدا من داخل سوريا بمقتل البغدادي.

(تغطية صحفية أحمد أبو العينين - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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