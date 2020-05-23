هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2020 11:26 ص

القاهرة (رويترز) - قال التلفزيون الرسمي يوم السبت إن قوات الأمن المصرية قتلت 21 متشددا في محافظة شمال سيناء ذكرت وزارة الداخلية أنهم جزء من مجموعة كانت تخطط لتنفيذ هجمات خلال عطلة عيد الفطر.

وجاء في بيان للوزارة تضمنه التقرير التلفزيوني أن ضابطين أصيبا في تبادل لإطلاق النار خلال العملية التي لم يذكر التقرير متى حدثت.

ويبدأ عيد الفطر يوم الأحد.

وينشط متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء وتنفذ مصر حملة ضدهم منذ سنوات.

(تغطية صحفية عمر فهمي - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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