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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 ديسمبر, 2018 07:15 م 03 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 19:15

رجل يسير فوق حطام ناجم عن ضربة جوية في العاصمة اليمنية صنعاء في صورة التقطت في السادس من يونيو حزيران 2018. تصوير: خالد عبد الله - رويترز. (reuters_tickers)