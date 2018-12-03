التلفزيون: إيران تدعم محادثات السلام اليمنية وتريد انتهاء الأزمة
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رجل يسير فوق حطام ناجم عن ضربة جوية في العاصمة اليمنية صنعاء في صورة التقطت في السادس من يونيو حزيران 2018. تصوير: خالد عبد الله - رويترز.(reuters_tickers)
دبي (رويترز) - قال التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الاثنين إن إيران تدعم محادثات السلام اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة وإن طهران على استعداد للمساعدة من أجل إيجاد حل سياسي.
ونقل التلفزيون الرسمي عن وزارة الخارجية قولها في بيان "إيران ترحب بالمحادثات في السويد... طهران على استعداد للمساعدة في المحادثات الدولية لإنهاء الأزمة وتشدد على أهمية تسريع وتيرة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب".
وتدعم إيران حركة الحوثي التي تقاتل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. ومن المتوقع أن يسافر ممثلون عن الحوثيين إلى السويد بعد قليل لحضور محادثات السلام التي ستنعقد في وقت قريب ربما الأربعاء المقبل لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات بعد أن سمح التحالف بنقل جرحى من الحوثيين للعلاج.
وعبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن دعمه للمحادثات في تغريدة على تويتر يوم الاثنين.
وقال ظريف "على جميع الأطراف الدخول في حوار بناء ومسؤول لإنهاء الأزمة في اليمن... العالم لديه مسؤولية تاريخية لدعم الحوار عبر أمور منها وقف تسليح المعتدين".
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
رويترز