التلفزيون: الحكومة السورية ترحب باتفاق إدلب وستحرر البلاد بالكامل
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العلم السوري يرفرف في دمشق يوم 20 أبريل نيسان 2018. تصوير: علي حشيشو - رويترز(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - رحبت دمشق يوم الثلاثاء بالاتفاق الروسي التركي بإقامة منطقة عازلة في إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة وتعهدت بالمضي قدما في "حربها ضد الإرهاب حتى تحرير آخر شبر من الأراضي السورية سواء بالعمليات العسكرية أو بالمصالحات المحلية".
ونقل التلفزيون عن مسؤول بوزارة الخارجية قوله "هذا الاتفاق كان حصيلة مشاورات مكثفة بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الروسي وبتنسيق كامل بين البلدين".
(شارك في التغطية علي عبد العاطي - إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز