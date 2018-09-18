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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 10:29 ص 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:29

العلم السوري يرفرف في دمشق يوم 20 أبريل نيسان 2018. تصوير: علي حشيشو - رويترز (reuters_tickers)