هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 01:59 م

المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي في العاصمة تونس يوم 11 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: زبير السويسي - رويترز.

من طارق عمارة وأنجوس ماكدوال

تونس (رويترز) - يختار التونسيون يوم الأحد رئيسهم المقبل من بين اثنين من خارج الساحة السياسية في انتخابات حرة عزف فيها الناخبون عن أبرز السياسيين بعد تراجع مستويات المعيشة على مدى سنوات بعد انتفاضة 2011.

وتغلب قطب الإعلام نبيل القروي وأستاذ القانون المتقاعد قيس سعيد على 24 منافسا في الجولة الأولى من الاقتراع الشهر الماضي.

ويعاني التونسيون في ظل بطالة تبلغ نسبتها 15 بالمئة، وارتفاع التضخم الذي يبلغ معدله 6.8 في المئة وتراجع مستوى الخدمات العامة وضغوط المانحين الأجانب لخفض العجز وتقليص الدين العام.

ويرى أنصار القروي فيه مناصرا للفقراء وشخصية محافظة ناجحة وعلمانية.

أما أنصار سعيد، الذي لم ينفق مبالغ تذكر على حملته الانتخابية، فيعتبرونه رجلا متواضعا يتحلى بالمبادئ مستعدا لمواجهة النخبة الثرية ويعد بإصلاحات انتخابية.

وعبرت بعثة دولية لمراقبة الانتخابات في تونس يوم الأحد عن القلق إزاء عدالة الاقتراع بسبب احتجاز القروي، الذي يملك قناة تلفزيونية، معظم الفترة التي سبقت الانتخابات.

واعتقل القروي في أغسطس آب وظل محتجزا بانتظار صدور حكم عليه في قضية غسل أموال وتهرب ضريبي، وهي اتهامات ينفيها، وأمضى الجولة الأولى من الانتخابات ومعظم فترة الحملة الانتخابية خلف القضبان حتى أفرج عنه يوم الأربعاء.

وقال ليس كامبل رئيس بعثة المراقبة الميدانية المشتركة للمعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي إن تكافؤ الفرص لم يتحقق في العملية الانتخابية، وهو ما كان عاملا مهما في الاقتراع.

استياء

في مركز اقتراع في منطقة البحيرة الراقية في شمال العاصمة حيث أدلى القروي بصوته قالت نجوى سالمي وهي طالبة تبلغ من العمر 22 عاما إنها قدمت من جامعتها في مدينة سوسة لاختيار الرئيس الجديد.

وأضافت "نريد رئيسا يحترم صلاحياته ولا يُقحم عائلته في الحكم مثلما فعلا بن علي والسبسي".

ويتمتع الرئيس في تونس بدرجة من التحكم المباشر في السياسات تقل عن تلك الممنوحة لرئيس الوزراء. وأسفرت انتخابات تشريعية جرت الأسبوع الماضي عن برلمان منقسم بشدة دون مسار واضح لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

واقتراع يوم الأحد هو ثالث انتخابات في تونس خلال خمسة أسابيع إذ يأتي بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في سبتمبر أيلول وبعد الانتخابات البرلمانية قبل أسبوع.

وحصل سعيد في الجولة الأولى على 18.4 بالمئة من الأصوات بينما حصل القروي على 15.6 بالمئة.

وبجديته وأسلوبه الرسمي في الحديث، حظي سعيد بأصوات الشباب بشكل خاص على الرغم من أنه لم ينفق مبالغ تذكر على حملته الانتخابية مع تركيزه على الإصلاح السياسي.

ولعدة سنوات دأبت قناة نسمة التلفزيونية المملوكة للقروي والتي تعمل دون ترخيص على بث تغطيات تبرز فيها أعمال القروي الخيرية في أفقر أحياء تونس، وهو أمر أثار أيضا قلق مراقبين للانتخابات.

ومكنه تركيزه على الفقر من الحصول على أصوات الكثير من الناخبين الفقراء بينما ساعده نهجه المؤيد لقطاع الأعمال على جذب أصوات تونسيين موسرين أيضا.

وكان من المقرر في الأصل أن تجري الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني لكن وفاة الرئيس باجي قائد السبسي في يوليو تموز عن 92 عاما أدت لتبكير موعد الاقتراع. وكان الراحل أول رئيس منتخب في اقتراع حر بعد انتفاضة 2011 التي ألهمت "الربيع العربي".

ويشير انخفاض نسبة الإقبال على التصويت ورفض الساسة المعروفين والأحزاب التقليدية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية إلى الاستياء من أحوال السياسة التونسية.

وقالت نجوى إنها لم تصوت في الجولة الأولى ولا في انتخابات البرلمان "لكني اليوم أصوت لدعم مرشح يكون رئيسا لكل التونسيين ويكون عادلا".

(تغطية صحفية طارق عمارة - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

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