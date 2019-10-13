هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 09:42 ص

المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي في العاصمة تونس يوم 11 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: زبير السويسي - رويترز.

تونس (رويترز) - بدأ التونسيون التصويت يوم الأحد لاختيار رئيس جديد لبلادهم في جولة الإعادة الحاسمة بين قطب الإعلام نبيل القروي وأستاذ القانون المتقاعد قيس سعيد بعد أن عزف الناخبون عن المرشحين التقليديين في الجولة الأولى.

وأفرجت السلطات عن القروي يوم الأربعاء بعد أن قضى أغلب فترة الحملة الانتخابية خلف القضبان انتظارا لصدور حكم في اتهامات له بالفساد. وينفي القروي ارتكاب أي مخالفة.

ولم ينفق سعيد أموالا تذكر على حملته الانتخابية ويرى أنصاره فيه رجلا متواضعا يتحلى بالمبادئ بينما ينتقد معارضوه آراءه الاجتماعية المتحفظة ودعم حزب النهضة الإسلامي المعتدل له.

واقتراع يوم الأحد هو ثالث انتخابات في تونس خلال خمسة أسابيع إذ يأتي بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر أيلول وبعد الانتخابات البرلمانية قبل أسبوع.

وتغلب القروي وسعيد على 24 مرشحا آخر في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وكان من بين المرشحين عدد من الساسة الأقوى نفوذا في البلاد. وحصل سعيد على 18.4 بالمئة من الأصوات بينما حصل القروي على 15.6 بالمئة.

ويشير انخفاض نسبة الإقبال على التصويت ورفض الساسة المعروفين والأحزاب التقليدية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية إلى الاستياء من أحوال السياسة التونسية بعد ثمانية أعوام من الثورة التي بدأت مسار الديمقراطية وألهمت "الربيع العربي".

وبغض النظر عمن سيتولى الرئاسة ورئاسة الوزراء في تونس فإنهما سيواجهان التحديات نفسها التي أثقلت كل التحالفات الماضية وهي مشكلة البطالة المزمنة وارتفاع التضخم ومطالب المانحين الأجانب بتطبيق إجراءات خفض للإنفاق لا تحظى بالشعبية.

(تغطية صحفية طارق عمارة - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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