هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أكتوبر, 2019 03:28 م

رجل يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية في تونس يوم الأحد. تصوير: زبير السويسي - رويترز.

من طارق عمارة وأنجوس مكدوال

تونس (رويترز) - أدلى التونسيون يوم الأحد بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد لكن الهدوء الذي ساد مراكز الاقتراع أعطى مؤشرا على استمرار خيبة الأمل الاقتصادية التي ظهرت منذ انتفاضة 2011 ودفعت بوافدين جدد على الساحة السياسية لتحدي أحزاب راسخة.

وقالت هيئة الانتخابات إن نسبة الإقبال على التصويت في أنحاء البلاد، بحلول الساعة 11:30 صباحا، بلغت 6.85 في المئة فقط مقارنة بنحو 7.3 في المئة في نفس المرحلة من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي وأدلى فيها 45 في المئة فقط من الناخبين المسجلين بأصواتهم.

وأصاب إخفاق حكومات ائتلافية متعاقبة، جمعت بين النخبة العلمانية القديمة وحزب النهضة الإسلامي الذي واجه الحظر لفترات طويلة، في معالجة ضعف الاقتصاد وتراجع الخدمات العامة الكثير من الناخبين بخيبة الأمل.

وقالت بسمة الزغبي وهي موظفة في بلدية تونس لرويترز "في أول انتخابات بعد الثورة كنا كلنا تفاؤل وكانت آمالنا كبيرة ولكن الأمل تقلص كثيرا الآن نتيجة الأداء الكارثي للحكام والبرلمان السابق".

ووصلت معدلات البطالة إلى 15 بالمئة على مستوى البلاد و30 بالمئة في بعض المدن وهو ما يفوق نسبتها في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي توفي في منفاه بالسعودية الشهر الماضي.

ووصل التضخم العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 7.8 بالمئة ولا يزال مرتفعا إذ يبلغ 6.8 بالمئة. وتتسبب الإضرابات المتكررة في القطاع العام في تعطيل الخدمات، بينما أدى التفاوت في المستويات المادية إلى انقسام بين التونسيين، وأصبح شيوع الفقر في الكثير من المناطق ملفا سياسيا مهما.

وسيقع على عاتق أي حكومة تتمخض عنها انتخابات يوم الأحد مسؤولية تلبية المطالب بتحسين الخدمات والأوضاع الاقتصادية مع العمل في الوقت نفسه على مواصلة كبح الدين العام الضخم وهو ما يطالب به المقرضون الدوليون.

وفي تونس يملك الرئيس السلطة المباشرة على السياسات الخارجية والدفاعية بينما يرشح أكبر حزب في البرلمان رئيس الوزراء الذي يشكل الحكومة التي تتركز سلطاتها في أغلب ملفات السياسة الداخلية.

وعلى مدى أسابيع، غطت أسماء وصور المرشحين جدران المدارس، التي تستخدم كمراكز اقتراع في يوم الانتخابات، وامتلأت صناديق البريد بالمنشورات الانتخابية.

ومع ذلك، كان هناك عدد قليل على ما يبدو من الناخبين الشبان في أربعة مراكز اقتراع زارتها رويترز يوم الأحد.

وقال أحد هؤلاء الناخبين، وهو نادل يدعى عماد الصالحي عمره 28 عاما ويشعر بالقلق على المسار السياسي في تونس "أنا خائف جدا من أن يسقط البلد فريسة في أيدي الشعبويين".

* سياسيون جدد في المشهد

تجري الانتخابات البرلمانية بين جولتي الانتخابات الرئاسية التي لم تشهد إقبالا كبيرا على المشاركة. وأسفرت جولة التصويت الأولى عن اقتصار المنافسة في الجولة الثانية على شخصيتين سياسيتين جديدتين على المشهد على حساب مرشحي الأحزاب الكبرى.

ولم يتضح بعد تأثير ذلك على انتخابات يوم الأحد التي يتنافس فيها حزب النهضة مع الكثير من الأحزاب التي تأمل في الحصول على الكثير من الأصوات، ومن بينها حزب قلب تونس الذي ينتمي له قطب الإعلام نبيل القروي.

واعتقلت السلطات القروي قبل أسابيع من الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية بسبب اتهامات بالتهرب الضريبي وغسل الأموال وجهتها هيئة معنية بالشفافية قبل نحو ثلاثة أعوام. وينفي القروي الاتهامات لكنه قضى كل فترة الانتخابات خلف القضبان.

ووضع نجاحه في تخطي الجولة الأولى هو وأستاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيد الذي يعتنق آراء اجتماعية محافظة ضغطا على الأحزاب الراسخة في البلاد.

وعلق سعيد حملته الانتخابية قائلا إنه لا يريد الحصول على أفضلية غير عادلة على حساب القروي الذي لم يتمكن من لقاء الناخبين أو القيام بأي مقابلات حتى الآن من زنزانته.

وإذا لم تسفر انتخابات يوم الأحد عن فائز واضح فقد يؤدي ذلك إلى تعقيد عملية تشكيل حكومة ائتلافية.

وفيما يعكس أجواء انعدام اليقين، أكد حزبا النهضة وقلب تونس عدم الانضمام إلى أي حكومة تضم الطرف الآخر، وهو موقف غير مبشر للمفاوضات والمساومات اللازمة لتشكيل الحكومة.

وقال راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة لرويترز بعد الإدلاء بصوته في تونس العاصمة "التونسيون يجب أن يفخروا بالديمقراطية الوحيدة في المنطقة ولكن التركيز يجب أن يكون على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين".

وتحدثت جماعات مراقبة محلية عن حدوث بعض المخالفات في عملية التصويت يوم الأحد، قائلة إن بعض الناخبين ربما تلقوا أموالا من أحزاب أو مرشحين. وحث حزب النهضة هيئة الانتخابات على التحقيق في هذه المخالفات.

وإذا فشل أكبر حزب في الفوز بعدد كبير من المقاعد، مع وجود الكثير من المستقلين، فقد يجد صعوبة في تشكيل ائتلاف يضم 109 نواب مطلوبين لتأمين الحصول على دعم الأغلبية لحكومة جديدة.

وتكون أمامه مهلة لمدة شهرين من تاريخ الانتخابات إما أن ينجح في ذلك أو يكلف الرئيس حزبا آخر ببدء مفاوضات لتشكيل حكومة. وإذا فشل، فستجرى الانتخابات مرة أخرى.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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