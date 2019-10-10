هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أكتوبر, 2019 03:42 ص

القاهرة (رويترز) - قالت جامعة الدول العربية في بيان إنها ستعقد اجتماعا طارئا يوم السبت بعد دعوة من مصر لكي تجتمع الجامعة بهدف بحث الهجوم التركي على سوريا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان "مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية" مضيفة أن العملية "تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة".

وبدأت تركيا عملية عسكرية ضد مقاتلين أكراد في شمال شرق سوريا يوم الأربعاء بعد أيام من انسحاب قوات أمريكية من المنطقة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الهدف هو تدمير "ممر الإرهاب" على الحدود الجنوبية لتركيا، لكن دولا أوروبية طالبت أنقرة بوقف العملية.

ونقلت صحيفة أخبار اليوم التي تديرها الدولة عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي قوله إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحث الهجوم مع نظيره العراقي برهام صالح خلال مكالمة هاتفية يوم الأربعاء.

وقال راضي "العدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا ... يمثل تطورا خطيرا يهدد الأمن والسلم الدوليين ويفاقم الأوضاع المتأزمة في المنطقة".

وكانت تركيا تستعد لدخول شمال شرق سوريا منذ أن بدأت القوات الأمريكية، التي كانت تقاتل مع قوات بقيادة كردية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الانسحاب في تحول سياسي مفاجئ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحذرت وزارة الخارجية المصرية في بيانها "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية".

وقالت الجامعة العربية، التي تضم 22 دولة بينها مصر والعراق والسعودية في بيان يوم الأربعاء إن اجتماع يوم السبت سيكون على المستوى الوزاري لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية.

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية إن ما حدث يمثل هجوما غير مقبول على سيادة دولة من الدول الأعضاء في الجامعة.

(تغطية صحفية آلاء سويلم ومحمد هنداوي - إعداد ليليان وجدي)

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