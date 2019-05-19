هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2019 04:24 ص

عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية في بروكسل يوم 4 فبراير شباط 2019. تصوير: فرانسوا لينواه - رويترز

الرياض (رويترز) - نفى عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن السلطات السعودية تشكل أي تهديد للنشط الفلسطيني البارز في مجال حقوق الإنسان إياد البغدادي الذي قال إن أجهزة الأمن النرويجية حذرته من تهديد السعودية له.

وقال الجبير للصحفيين "والله أنا ما عمري سمعت عن واحد اسمه إياد البغدادي .. البغدادي الوحيد اللي سمعت عنه هو أبو بكر البغدادي اللي بيدعي انه زعيم تنظيم داعش في سوريا والعراق".

" قد يكون ادعاؤه هدفه يبغي يحصل على إقامة دائمة في بلد ما لكن بالنسبة لنا ما عندنا أي معلومة عنه".

واشتهر البغدادي خلال الانتفاضات العربية في 2011 وانتقد في كتاباته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يعيش في المنفى السياسي في أوسلو منذ 2015.

وقال إنه في 25 أبريل نيسان نقلته أجهزة الأمن النرويجية إلى مكان آمن وأبلغته باحتمال وجود خطر عليه.

وركز قدر كبير من نشاط البغدادي خلال العامين الماضيين على حقوق الإنسان في السعودية ولا سيما بعد قتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر تشرين الأول.

(تغطية إخبارية علي عبد العاطي-إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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