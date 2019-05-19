هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2019 03:45 ص

عادل الجبير وزير الدول السعودي للشؤون الخارجية يتحدث في مؤتمر صحفي في الرياض يوم 4 مارس آذار 2019. تصوير: فيصل ناصر - رويترز

من مروة رشاد وستيفن كالين

الرياض (رويترز) - قال عادل الجبير وزير الدول السعودي للشؤون الخارجية يوم الأحد إن السعودية ستفعل ما في وسعها لمنع قيام حرب في المنطقة ولكنها مستعدة للرد "بكل قوة وحزم" عقب الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط ومنشآت نفط سعودية الأسبوع الماضي.

وأضاف الجبير أن الكرة الآن في ملعب إيران.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي إن ‭‭"‬‬المملكة العربية السعودية لا تريد حربا في المنطقة ولا تسعى لذلك."وستفعل ما في وسعها لمنع قيام هذه الحرب وفي الوقت ذاته تؤكد أنه في حال اختيار الطرف الآخر الحرب فإن المملكة سترد على ذلك بكل قوة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها".

وكان الملك سلمان عاهل السعودية قد دعا زعماء دول الخليج والدول العربية إلى عقد قمتين طارئتين في مكة في 30 مايو لبحث تداعيات الهجمات.

وقالت وزارة الخارجية بدولة الإمارات إن "الظروف الدقيقة الحالية تتطلب موقفا خليجيا وعربيا موحدا في ظل التحديات والأخطار المحيطة".وقال الجبير "نحن نريد السلم والاستقرار والامن في المنطقة ولكن نحن لن نقف بأيدينا مكتفة في ظل الهجوم الإيراني المستمر.. الكرة في ملعب ايران وعلى ايران تحديد ماذا سيكون المصير؟".

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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