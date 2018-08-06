الجبير: السعودية لن تقبل أي تدخل خارجي في شؤونها
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وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يتحدث خلال مؤتمر صحفي في بكين يوم 10 يوليو تموز 2018. تصوير: توماس بيتر - رويترز(reuters_tickers)
القاهرة (رويترز) - انتقد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الاثنين دعوة كندا للإفراج عن نشطاء من المجتمع المدني باعتباره موقفا مبنيا على "معلومات مضللة" وقال إن بلاده لن "تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية".
وقال الجبير في تصريحات نشرت في حسابه على تويتر "المملكة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ولن تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية وسنتعامل مع ذلك بكل حزم".
وأضاف "الموقف الكندي المستغرب مبني على معلومات مضللة، وإيقاف المذكورين يخضع لأنظمتنا القضائية التي كفلت حقوقهم".
(تغطية صحفية عمر فهمي - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز