هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أكتوبر, 2019 10:58 ص

باريس (رويترز) - قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية يوم الخميس إن سياسة التهدئة لن تنجح مع إيران وإن السبيل الوحيد لدفع طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات هو ممارسة أقصى قدر من الضغوط عليها.

والجبير في باريس لإجراء محادثات مع مسؤولين فرنسيين وسط جهود لنزع فتيل التوترات الأمريكية الإيرانية ومساعدة حكومة اليمن المدعومة من السعودية والانفصاليين الجنوبيين على إنهاء صراع على السلطة في مدينة عدن الجنوبية الساحلية.

وقال الجبير في مقابلة مع صحيفة ليبراسيون الفرنسية "نحن نعتقد أن التهدئة لن تجدي. الأفعال لا الأقوال هي ما يعول عليه. أفراد الحكومة الإيرانية يتحدثون لكن ليس لديهم سلطة. وأصحاب السلطة، مثل الحرس الثوري، لا يريدون التفاوض".

وكان الجبير يرد على سؤال حول المساعي الفرنسية للتقريب بين الولايات المتحدة وإيران بما يشمل محاولة إقناع الرئيس الأمريكي برفع العقوبات التي يفرضها على طهران.

وسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دون طائل الشهر الماضي للوساطة لعقد اجتماع بين ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني في نيويورك. وتبدو فرص إجراء أي محادثات في الأسابيع المقبلة ضئيلة إذ تطلب طهران رفع العقوبات أولا.

وعندما سُئل الجبير عن وضع المحادثات بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والانفصاليين اليمنيين قال إن من المهم إنهاء خلافاتهما لضمان عودة التركيز على قتال جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وتنظيم القاعدة.

وقال الجبير "نحاول إقرار السلام بين المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي) وبين حكومة (الرئيس اليمني عبد ربه منصور) هادي. أعتقد أننا اقتربنا من ذلك".

واستضافت السعودية محادثات غير مباشرة بين الطرفين لإعادة بناء التحالف الذي يقاتل الحوثيين الذين أخرجوا حكومة هادي من العاصمة صنعاء قبل خمس سنوات.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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