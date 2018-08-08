الجبير: "لا حاجة لوجود وساطة" في الخلاف مع كندا

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هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أغسطس, 2018 03:04 م 08 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:04

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحفي في بكين يوم العاشر من يوليو تموز 2018. تصوير: توماس بيتر - رويترز. (reuters_tickers)