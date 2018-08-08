الجبير: "لا حاجة لوجود وساطة" في الخلاف مع كندا
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وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحفي في بكين يوم العاشر من يوليو تموز 2018. تصوير: توماس بيتر - رويترز.(reuters_tickers)
دبي (رويترز) - قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الأربعاء إنه "لا حاجة لوجود وساطة" في الخلاف الدبلوماسي المتصاعد مع كندا، وإن على أوتاوا "تصحيح ما قامت به تجاه المملكة".
وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي في الرياض إن "النظر قائم في اتخاذ مزيد من الإجراءات تجاه كندا". ولم يكشف تفاصيل عن الأمر.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز