هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أبريل, 2020 04:43 م

مشهد لشارع يخلو من المارة عقب تفشي فيروس كورونا في الجزائر العاصمة يوم 25 مارس اذار 2020. تصوير: رمزي بودينا-رويترز.

الجزائر (رويترز) - قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد يوم السبت إن الجزائر ستمدد فترة إجراءات العزل العام لمدة عشرة أيام تنتهي في 29 أبريل نيسان في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا مع تزايد عدد الوفيات وحالات الإصابة المؤكدة.

كانت الحكومة فرضت إجراءات عزل كاملة في منطقة البليدة جنوبي العاصمة الجزائر وحظر تجول ليليا في باقي مناطق البلاد حتى 19 أبريل نيسان.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "تجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له لفترة إضافية مدتها عشرة أيام إلى يوم 29 أبريل 2020"، مشيرا إلى إجراءات تتضمن تعليق الرحلات الجوية والنقل العام وإغلاق الجامعات والمدارس والمطاعم والمقاهي.

وسجلت الجزائر حتى الآن 2418 إصابة و364 حالة وفاة.

(تغطية صحفية حميد ولد أحمد - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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