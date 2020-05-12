هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مايو, 2020 03:01 م

مشهد لشارع يخلو من المارة عقب تفشي فيروس كورونا في الجزائر العاصمة يوم 25 مارس اذار 2020. تصوير: رمزي بودينا-رويترز.

الجزائر (رويترز) - قال رئيس وزراء الجزائر عبد العزيز جراد إن بلاده ستمدد العمل بالإجراءات التي تستهدف تقييد التنقل 15 يوما أخرى حتى 29 مايو أيار لمواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي الشهر الماضي قررت الحكومة تمديد القيود المفروضة على التنقل حتى 14 مايو أيار، ومن ذلك حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد وغلق الجامعات والمدارس والمساجد. وما زال النقل العام والنقل الجوي معلقين.

وهذا الشهر أمرت السلطات بغلق المحال بما فيها متاجر الملابس والأحذية والحلوى بعد أيام قلائل من إعادة فتحها وذلك لعدم حفاظها على قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال جراد إن بعض السلوكيات التي تعيد الناس إلى الوراء يتعين تجنبها.

وسجلت الجزائر 5891 حالة إصابة و507 حالات وفاة مع تعافي 2841 شخصا.

(تغطية صحفية حميد ولد أحمد - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك