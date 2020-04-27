هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أبريل, 2020 07:39 م

الجزائر (رويترز) - قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري يوم الاثنين إن الجزائر ستمدد القيود على الحركة للمرة الثانية لمدة 15 يوما حتى 14 مايو أيار للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، مددت السلطات حتى 29 أبريل نيسان إجراءات منها حظر التجول على مستوى البلاد وإغلاق المساجد والمدارس والجامعات. كما لا تزال رحلات النقل العام والخطوط الجوية معلقة، ومنحت الحكومة إجازة مدفوعة الأجر لخمسين في المئة من موظفي الدولة.

لكن تم تقليل ساعتين من مدة حظر التجول خلال اليومين الماضيين لمساعدة بعض الشركات على إعادة فتح أبوابها معظم اليوم، بما في ذلك متاجر مواد البناء والملابس والأحذية ومستحضرات التجميل والعطور.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن الحكومة تؤكد مجددا "ضرورة التحلي باليقظة وحس المسؤولية بالنسبة للمواطنين والتجار"، مشيرا ضمنيا إلى قواعد التباعد الاجتماعي التي تهدف إلى الحد من انتقال الفيروس.

وأكدت الجزائر، وهي مصدّر رئيسي للنفط والغاز، حتى الآن تسجيل 3517 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 ووفاة 432 حالة منها. وبلغ عدد المتعافين من المرض شديد العدوى الذي يصيب الجهاز التنفسي 1558.

(تغطية صحفية حميد ولد أحمد - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك