هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أكتوبر, 2019 10:59 ص

رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني في صورة من أرشيف رويترز.

دبي (رويترز) - قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني يوم الثلاثاء إنه يرحب بما نقل عن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان من رغبة في حل القضايا مع إيران بالحوار.

وكان ولي العهد السعودي قد قال إنه يفضل الحل السياسي على الحل العسكري فيما يتعلق بالقضايا مع إيران وذلك في حديث أدلى به لبرنامج (60 دقيقة) على شبكة سي.بي.إس التلفزيونية يوم الأحد.

ونقلت قناة الجزيرة التلفزيونية عن لاريجاني قوله "نرحب بما نقل عن محمد بن سلمان بأنه يريد حل الخلافات عبر الحوار... أبوابنا مفتوحة للسعودية ونرحب بحل الخلافات عبر الحوار مع طهران".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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