هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2019 04:19 م

بغداد (رويترز) - اتهم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في تصريحات بثتها قناة الجزيرة يوم الاثنين، إسرائيل بالوقوف وراء هجمات على مواقع للحشد الشعبي بالعراق، وذلك في أول اتهامات مباشرة من بغداد لإسرائيل.

ونقلت القناة عن عبد المهدي قوله "التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك".

واتهم الحشد الشعبي، المدعوم من إيران، إسرائيل مرارا بالمسؤولية عن هجمات بطائرات مسيرة على قواعد ومخازن سلاح خاصة به بما في ذلك هجومان أسفرا عن مقتل بعض مقاتليه. ويقول إن الولايات المتحدة قدمت دعما جويا.

وامتنعت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على تصريحات رئيس الوزراء العراقي قائلة "هذه تصريحات من وسائل إعلام أجنبية ونحن لا نعلق عليها".

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمح الشهر الماضي إلى احتمال ضلوع إسرائيل. وتقول إسرائيل إنها شنت مئات الغارات في سوريا المجاورة، وبعضها على أهداف إيرانية، لمنع أي وجود عسكري دائم لإيران هناك.

ونفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مشاركة القوات الأمريكية في الهجمات.

وقال عبد المهدي، الذي زار السعودية الأسبوع الماضي، لقناة الجزيرة إنه يعتقد أن المملكة تسعى للسلام في إشارة إلى التوتر المتصاعد بين الرياض وطهران في أعقاب هجوم على منشأتي نفط سعوديتين تتهم السعودية والولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عنه.

وذكر عبد المهدي أن حل أزمة اليمن يمكن أن يكون مفتاح حل المشاكل في الخليج. وتحارب السعودية التي تدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران. وقال عبد المهدي إن السعودية وإيران مستعدتان للتفاوض.

(تغطية إخبارية من أحمد رشيد في بغداد وهديل الصايغ وليزا بارينجتون في دبي ورامي أيوب في القدس إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير)

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