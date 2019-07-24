هذا المحتوى تم نشره يوم 24 يوليو, 2019 02:18 م

الزعيم الأعلى الإيراني يتحدث في طهران يوم 16 يوليو تموز 2019. صورة لرويترز من موقع خامنئي الرسمي. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في الأرشيف.)

دبي (رويترز) - نقلت قناة الجزيرة التلفزيونية يوم الأربعاء عن المستشار العسكري للزعيم الإيراني الأعلى قوله إن أي تغيير في وضع مضيق هرمز، الذي تقول طهران إنها تحميه، يفتح الباب أمام مواجهة خطيرة.

وعبر سلسلة من الأخبار العاجلة نقلت الجزيرة أيضا عن حسين دهقان القائد بالحرس الثوري الإيراني قوله إن طهران لن تتفاوض مع الحكومة الأمريكية تحت أي ظرف وإنه إذا قررت واشنطن خوض حرب فسيتم استهداف كل القواعد الأمريكية بالمنطقة.

ثم بثت القناة لاحقا مقتطفات من المقابلة مصحوبة بترجمة صوتية باللغة العربية.

ودعت بريطانيا إلى تشكيل مهمة بحرية تقودها أوروبا للحفاظ على أمن الملاحة في الممر الحيوي للنفط العالمي بعدما احتجزت إيران ناقلة بريطانية في الأسبوع الماضي.

وتحاول الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات اقتصادية على إيران بهدف وقف صادراتها النفطية، حشد الدعم لتحالف دولي لتأمين مياه الخليج.

ونقلت الجزيرة عن دهقان قوله إنه ينبغي أن تكون جميع البلدان قادرة على تصدير نفطها عبر المضيق أو لن يستطيع أي بلد فعل ذلك.

كما نقلت القناة عن دهقان اتهامه لأبوظبي بأنها أصبحت مركزا أمريكيا لاستهداف الأمن القومي الإيراني، لكنه أضاف أن الإمارات أرسلت وفدا إلى إيران لمناقشة السلام.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين إماراتيين للتعقيب.

وتريد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي انسحبت العام الماضي من الاتفاق النووي مع إيران، اتفاقا أشد صرامة يفرض أيضا قيودا على برنامج إيران الصاروخي. ويدعم حلفاء خليجيون منهم الإمارات نهج واشنطن المتشدد تجاه طهران.

وقالت القناة التلفزيونية نقلا عن دهقان إن إيران لن تتفاوض مع أحد بشأن برنامجها للصواريخ ووصف تهديدات واشنطن بشن حرب بأنها خدعة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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