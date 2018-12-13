الجمهوريون بأمريكا يقدمون مشروع قانون يحمل ولي عهد السعودية مسؤولية قتل خاشقجي

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 ديسمبر, 2018 08:47 م

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض يوم التاسع من ديسمبر كانون الأول 2018. صورة لرويترز من الديوان الملكي السعودي.

من باتريشيا زنجرلي

واشنطن (رويترز) - قدم السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس مشروع قانون يحمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحفي جمال خاشقجي ويشدد على محاسبة المتورطين في مقتله.

وعلى الرغم من رغبة الرئيس دونالد ترامب في الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع السعودية، فإن مشروع القرار المشترك يسانده ما لا يقل عن عشرة من رفاق ترامب الجمهوريين في مجلس الشيوخ: هم كوركر ومشاركوه التسعة الأصليون في رعاية المشروع ومنهم زعيم الأغلبية ميتش مكونيل.

ويحذر التشريع كذلك من أن شراء المملكة عتادا عسكريا من حكومتي الصين وروسيا والتعاون معهما ينال من سلامة العلاقة العسكرية بين الولايات المتحدة والسعودية.

ومن المتوقع أن يجري طرح المشروع المشترك للتصويت في مجلس الشيوخ. بيد أنه لا يزال من الضروري إقراره في مجلس النواب وتوقيع ترامب عليه أو يحظى بأصوات كافية لتفادي نقضه قبل أن يصبح نافذا.

ورفض الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب الإفصاح عما إذا كانوا يعتزمون التصويت على أي تشريع متعلق بالسعودية قبل نهاية العام.

ويحمل مشروع القانون كذلك ولي العهد مسؤولية مقتل خاشقجي في تركيا ويدعو الحكومة السعودية إلى ضمان "محاسبة ملائمة" لكل المسؤولين عن مقتله ويطالب الرياض بإطلاق سراح الناشطات الحقوقيات السعوديات ويشجع المملكة على زيادة الجهود لإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية.

ويعلن المشروع أنه لا يوجد تفويض قانوني للمشاركة الأمريكية في القتال في حرب اليمن ويؤيد إنهاء الدعم الأمريكي للسعودية فيما يتعلق بتزويد طائرات التحالف بقيادة المملكة التي تعمل في اليمن بالوقود في الجو.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ في وقت لاحق يوم الخميس على مشروع منفصل بشأن السعودية يتعلق بصلاحيات الحرب ومن شأنه إنهاء جميع أشكال المشاركة الأمريكية مع التحالف في حرب اليمن. وسيتعين إقرار ذلك المشروع في مجلس النواب والتغلب على الفيتو الذي هدد ترامب باستخدامه كي يصبح قانونا.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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