الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية: سنقاوم أي هجوم تركي على شمال سوريا
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مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في الرقة بسوريا في صورة بتاريخ 17 اكتوبر تشرين الأول 2017. تصوير: اريك دي كاسترو - رويترز.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - اتهم الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الاثنين باختلاق "حجج واهية" لمهاجمة مساحات من شمال سوريا تحت سيطرة الأكراد.
وقال مجلس سوريا الديمقراطية في بيان "نؤكد على أن الشعب السوري لن يتوانى عن مقاومة العدوان التركي وسيصعد من نضاله حتى تحرير عفرين وإعادة أهاليها إليها".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز