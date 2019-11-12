هذا المحتوى تم نشره يوم 12 نوفمبر, 2019 07:04 ص

القاهرة/غزة (رويترز) - قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إن إسرائيل استهدفت منزل أحد مسؤوليها في العاصمة السورية دمشق يوم الثلاثاء مما أدى إلى مقتل أحد أبنائه.

وذكر التلفزيون السوري في وقت سابق أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب ستة آخرون في هجوم في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء استهدف مبنى في دمشق.

وأكد مسؤول في الجهاد الإسلامي أنها نفس الواقعة التي استهدف فيها منزل أكرم العجوري. واتهمت حركة الجهاد الإسلامي "العدو الصهيوني" بشن الهجوم.

وقتلت إسرائيل أيضا يوم الثلاثاء قياديا كبيرا في الجهاد الإسلامي في هجوم نادر بقطاع غزة متهمة إياه بتنفيذ هجمات عبر الحدود والتخطيط للمزيد.

وقالت وسائل الإعلام السورية إن المبنى يقع قرب السفارة اللبنانية في حي المزة الذي يضم جامعة دمشق والكثير من السفارات.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قال التلفزيون السوري إن الجيش استهدف هدفا معاديا في سماء داريا إلى الغرب من العاصمة دمشق.

(تغطية صحفية آلاء سويلم من القاهرة ونضال المغربي من غزة - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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