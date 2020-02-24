هذا المحتوى تم نشره يوم 24 فبراير, 2020 08:04 م

ضوء في سماء دمشق في صورة نشرتها الوكالة العربية السورية للأنباء يوم الاثنين. صورة لرويترز. (لم تستطع رويترز التأكد على نحو مستقل من الصورة.)

من نضال المغربي ورامي أيوب

غزة/القدس (رويترز) - قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية يوم الاثنين إنها أنهت "ردها العسكري" على إسرائيل بعد يومين شهدا إطلاق صواريخ من غزة قوبل بضربات جوية إسرائيلية.

وأطلقت حركة الجهاد الإسلامي عشرات الصواريخ بينما شنت إسرائيل ضربات جوية على غزة ومواقع في سوريا مما أدى لمقتل ثلاثة من أعضاء الحركة.

جاء العنف قبل أسبوع من انتخابات إسرائيلية يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للفوز فيها بولاية خامسة بعد اقتراعين غير حاسمين.

وتحدث شهود في غزة عن سماع دوي ضربات إسرائيلية بعد صدور إعلان حركة الجهاد الإسلامي، وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يقصف أهدافا مرتبطة بالحركة في الجيب الساحلي.

وبدأت أحدث جولة من القتال فجر الأحد تقريبا عندما قتل جنود إسرائيليون عضوا في حركة الجهاد كان يحاول زرع متفجرات قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو التقطه مصور في غزة ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما بدا أنها جثة هامدة متدلية من ذراع جرافة عسكرية إسرائيلية تزيلها من الموقع.

وأثارت اللقطة الغضب في غزة ودعوات للانتقام. وأطلقت حركة الجهاد في وقت لاحق وابلا من الصواريخ على إسرائيل.

وقبل منتصف ليل يوم الأحد بقليل قصفت مقاتلات إسرائيلية ما وصفه الجيش بأنه "مركز لنشاط حركة الجهاد الإسلامي في سوريا" في منطقة العديلية خارج دمشق.

وظلت حركة الجهاد تطلق الصواريخ على مناطق بجنوب إسرائيل حتى يوم الاثنين، بينما شُيع جثمانا عضوي الحركة في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق.

ودفع إطلاق الصواريخ من غزة السكان في جنوب إسرائيل للاحتماء بالملاجئ وقال الجيش إنه أغلق طرقا في المنطقة كإجراء احترازي. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

لكن مع حلول مساء يوم الاثنين، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بيان إنها "أنهت ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خان يونس ودمشق".

وأضافت أنها "تعد شعبنا وأمتنا بأن تستمر (الحركة) في جهادها وترد على أي تمادي من قبل الاحتلال على أبناء شعبنا".

جاء الإعلان فيما حثت مصر وقطر والأمم المتحدة الطرفين على التحلي بضبط النفس.

ولا يوجد ما يشير إلى انضمام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة إلى إطلاق الصواريخ.

وساعدت هدنة غير مستقرة بين إسرائيل وحماس في تفادي اندلاع قتال واسع النطاق مثل الذي أدى إلى حربين بين إسرائيل وغزة في عامي 2014 و2008.

(شارك في التغطية مايان لوبل -إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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