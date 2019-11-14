هذا المحتوى تم نشره يوم 14 نوفمبر, 2019 06:28 ص

صاروخ من منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية للدفاع الصاروخي يعترض صواريخ أطلقت من غزة على مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل يوم الأربعاء. تصوير: أمير كوهين - رويترز.

غزة (رويترز) - قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إنها أوقفت إطلاق النار من قطاع غزة يوم الخميس بعد أن وافقت إسرائيل على هدنة بوساطة مصرية.

وقال مصعب البريم المتحدث باسم الحركة إن الهدنة دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 0330 بتوقيت جرينتش، أي بعد نحو 48 ساعة منذ تبادل إطلاق النار الذي تسببت فيه إسرائيل بقتلها لأحد كبار قادة الجهاد الإسلامي في ضربة جوية حيث اعتبرته يشكل خطرا وشيكا عليها.

وقتل 32 فلسطينيا ثلثهم على الأقل من المدنيين في حين تسببت مئات الصواريخ التي أطلقها نشطاء فلسطينيون في إصابة الحياة بالشلل في أنحاء كثيرة من جنوب إسرائيل. وظلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم قطاع غزة بعيدة عن القتال الأخير.

وأكد مسؤول مصري اتصلت به رويترز التوصل إلى اتفاق هدنة.

ولم يصدر أي تأكيد فوري من إسرائيل. وكان المسؤولون الإسرائيليون‭‭‭ ‬‬‬ حددوا في السابق شروطا مقابلة لإعادة الهدوء في غزة قائلين إنه إذا أوقف مقاتلو الجهاد الإسلامي إطلاق النار فسوف تحذو إسرائيل حذوهم.

وقال البريم إن إسرائيل قبلت مطلب الجهاد الإسلامي بوقف عمليات الاغتيال ووقف إطلاق النار على مسيرات العودة الأسبوعية عند حدود غزة.

وقال البريم لرويترز "وقف إطلاق النار برعاية الشقيقة مصر بدأ بعد أن خضع الاحتلال (الإسرائيلي) لشروط حركة الجهاد الإسلامي والتي تقدمت بها نيابة عن فصائل المقاومة الفلسطينية".

وباستثناء إطلاق صاروخ واحد شاهده مراسل لرويتز فإن غزة بدت هادئة في الأغلب عند الساعة التي أشارت إليها حركة الجهاد واستمر الهدوء بعد شرق الشمس.

وفي وقت سابق يوم الخميس قال مسؤولون طبيون وسكان إن ضربة صاروخية إسرائيلية أدت إلى مقتل ستة أفراد من عائلة فلسطينية وإصابة 12.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش يحقق في الواقعة التي جاءت بينما كان ينفذ ضربات جوية لمنع استمرار إطلاق الصواريخ من غزة.

(شارك في التغطية نضال المغربي -إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أشرف راضي)

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