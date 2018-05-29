الجهاد الإسلامي: الفصائل ستلتزم بالتهدئة في غزة إذا التزمت إسرائيل بها
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
دخان يتصاعد عقب غارة جوية اسرائيلية بغزة يوم الثلاثاء. تصوير: صهيب سالم - رويترز(reuters_tickers)
غزة (رويترز) - قال متحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي يوم الثلاثاء إن الفصائل الفلسطينية سوف تلتزم باتفاق التهدئة في قطاع غزة إذا تعاملت إسرائيل بالمثل.
وقال داود شهاب المتحدث باسم الحركة "في ضوء الاتصالات المصرية مع حركتي الجهاد الإسلامي وحماس تم التوافق على تثبيت تفاهمات وقف إطلاق النار لعام ٢٠١٤".
وأضاف "الفصائل الفلسطينية ستلتزم باتفاق التهدئة طالما التزم الاحتلال الإسرائيلي به".
كانت مصر قد توسطت في وقف لإطلاق النار في 2014 أنهى حربا استمرت سبعة أسابيع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
رويترز