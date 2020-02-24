هذا المحتوى تم نشره يوم 24 فبراير, 2020 01:38 م

ضوء في سماء دمشق في صورة نشرتها الوكالة العربية السورية للأنباء يوم الاثنين. صورة لرويترز. (لم تستطع رويترز التأكد على نحو مستقل من الصورة.)

غزة (رويترز) - أطلق مسلحون فلسطينيون صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل يوم الاثنين بعد أن قتلت ضربة جوية إسرائيلية عضوين في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في دمشق.

وشنت مقاتلات إسرائيلية غارات جوية على مواقع يشتبه بأنها لحركة الجهاد الإسلامي في سوريا قبيل منتصف ليل الأحد بعد اشتباك بين الحركة والقوات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة.واستهدف الهجوم الجوي في منطقة العديلية خارج دمشق ما وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه "مركز لنشاط حركة الجهاد الإسلامي في سوريا" بما يشمل أبحاث وتطوير الأسلحة.

وقالت حركة الجهاد في بيان في وقت لاحق إن اثنين من أعضائها لقيا حتفهما في الضربة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت "قضينا على ستة إرهابيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليس في غزة فحسب".

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء(سانا) عن مصدر عسكري قوله إن طائرات إسرائيلية اخترقت المجال الجوي السوري واستهدفت مناطق في محيط دمشق بموجة من الصواريخ الموجهة.وبثت قناة الإخبارية التلفزيونية الحكومية السورية مشاهد لما وصفته بانفجارات في سماء ليل دمشق تظهر إسقاط الدفاعات الجوية لصواريخ.

وقال المصدر العسكري السوري إنه تم تدمير معظم الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها.

وصعدت الضربة الجوية جولة من الأعمال القتالية بدأت فجر الأحد عندما قالت إسرائيل إن قواتها قتلت عضوا في حركة الجهاد كان يحاول زرع متفجرات قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو التقطه مصور في غزة ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما بدا أنها جثة هامدة متدلية من ذراع جرافة عسكرية إسرائيلية تزيلها من الموقع.

وأثارت اللقطة الغضب في غزة ودعوات للانتقام. وأطلقت حركة الجهاد في وقت لاحق وابلا من الصواريخ على إسرائيل التي ردت بعشرات الضربات الجوية على القطاع.

وتجدد إطلاق الصواريخ يوم الاثنين على بلدات حدودية في إسرائيل مما دفع السكان للاحتماء بالملاجئ وقال الجيش إنه سيغلق طرقا في المنطقة كإجراء احترازي. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال مسؤول فلسطيني إن محادثات بشأن هدنة تجري بوساطة من مصر وقطر والأمم المتحدة.

لكن الجهاد الإسلامي لمحت إلى أن الحديث عن وقف لإطلاق النار سابق لأوانه. وقال أبو حمزة المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي على تويتر "العدوان الصهيوني على دمشق العروبة واستشهاد اثنين من مجاهدينا جراء القصف هو حدث لابد من الوقوف عنده وأنه لن يمر مرور الكرام ولا يزال الحساب مفتوحا".

(تغطية صحفية نضال المغربي ومايان لوبل -إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك