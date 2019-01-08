الجيش الأمريكي يقتل 6 متشددين في ضربة جوية بالصومال

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 يناير, 2019 08:02 ص

نيروبي (رويترز) - قال الجيش الأمريكي إنه قتل ستة إسلاميين متشددين في ضربة جوية بالصومال يوم الأحد في منطقة بإقليم شبيلي السفلى.

وقالت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا في بيان مساء الاثنين "تقييمنا الآن أنه لم يسقط مصابون أو قتلى من المدنيين في هذه الضربة الجوية.

"تم تنفيذ هذه الضربة الجوية للقضاء على حرية حركة الشباب وزيادة الضغط على الشبكة الإرهابية في المنطقة".

وصعدت القوات الأمريكية والصومالية في الآونة الأخيرة الضربات الجوية على مقاتلي الشباب الإسلاميين.

وقال الجيش الأمريكي الشهر الماضي إنه قتل 62 متشددا في ست ضربات جوية.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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