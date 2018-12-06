الجيش الأمريكي يقول إنه قتل أربعة متشددين بالصومال في ضربة جوية

هذا المحتوى تم نشره يوم 06 ديسمبر, 2018 06:26 ص

نيروبي (رويترز) - قال الجيش الأمريكي إنه قتل أربعة متشددين في ضربة جوية ضد حركة الشباب المتشددة في محيط أودهيجل بالصومال في إطار عملياته لدعم مساعي الحكومة لكسر شوكة الحركة.

وقالت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا إن الضربة نفذت يوم 4 ديسمبر كانون الأول.

وقالت القيادة في بيان نشر في وقت متأخر أمس الأربعاء "الضربة الجوية الأمريكية نفذت ضد متشددين بعد أن تعرضت القوات الأمريكية وشركاؤها لهجوم".

وأضافت "تقييمنا الحالي هو أن الضربة قتلت أربعة متشددين دون أن يسقط أي مدني".

وتنفذ الولايات المتحدة ضربات جوية من حين لآخر في الصومال دعما للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة هناك والتي تحارب ضد تمرد حركة الشباب منذ سنوات.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)

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