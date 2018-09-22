الجيش الأمريكي يقول إنه قتل 18 متشددا صوماليا في ضربة جوية
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واشنطن (رويترز) - قالت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا يوم السبت إن القوات الأمريكية نفذت دفاعا عن النفس ضربة جوية ضد حركة الشباب المتشددة في إقليم جوبا السفلى في جنوب الصومال مما أسفر عن مقتل نحو 18 متشددا.
وأضافت أن قوات الحكومة الصومالية المصاحبة للوحدة الأمريكية قتلت مقاتلين اثنين آخرين في هذه الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة المتشدد بأسلحة خفيفة خلال الاشتباك الذي وقع يوم الجمعة.
وذكرت القيادة في بيان "الضربة الجوية الأمريكية نُفذت ضد المتشددين بعد تعرض القوات الأمريكية وقوات شركائها لهجوم". وأضافت "نقيم حاليا ما إذا كان سقط أي جرحى أو قتلى في صفوف المدنيين".
ووقع الاشتباك على بعد نحو 50 كيلومترا شمال غرب مدينة كيسمايو في إقليم جوبا السفلى.
وتدعم القوات الأمريكية في الصومال الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة ضد حركة الشباب الإسلامية المتشددة التي فقدت السيطرة على معظم بلدات ومدن الصومال بعد انسحابها من مقديشو عام 2011.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز