هذا المحتوى تم نشره يوم 17 يناير, 2020 04:10 ص

جنود أمريكيون يقفون في موقع تعرض لضربات صاروخية ايرانية في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار بالعراق يوم 13 يناير كانون الثاني 2020. تصوير: جون دافيسون - رويترز.

واشنطن (رويترز) - قال الجيش الأمريكي يوم الخميس إن 11 جنديا أمريكيا عولجوا من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني في الثامن من يناير كانون الثاني على قاعدة بالعراق تتمركز فيها قوات أمريكية. كان الجيش قد قال في البداية إنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود.

وقال الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في بيان "بينما لم يُقتل أي عسكريين أمريكيين في الهجوم الإيراني في الثامن من يناير على قاعدة عين الأسد الجوية، فقد عولج العديد من أعراض الارتجاج بالمخ بسبب الانفجار ولا تزال حالاتهم قيد التقييم".

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك