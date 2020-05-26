هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مايو, 2020 02:12 م

تونس (رويترز) - قالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا في بيان يوم الثلاثاء إن روسيا نشرت مؤخرا مقاتلات عسكرية في ليبيا لدعم مرتزقة من الروس يقاتلون هناك.

وقال البيان "من المرجح أن توفر الطائرات العسكرية الروسية دعما جويا وثيقا ونيران هجومية لمجموعة واجنر التي تساند الجيش الوطني الليبي في قتال حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا".

وأضاف أن الطائرات وصلت من قاعدة جوية في روسيا بعد أن توقفت في سوريا حيث أعيد طلاؤها للتمويه على أصلها الروسي.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في روسيا للتعليق.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد أدانت ما تصفه بتدفق سيل هائل من السلاح والمقاتلين على ليبيا انتهاكا لحظر على تزويد الأطراف الليبية بالسلاح.

(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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