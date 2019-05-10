هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مايو, 2019 08:06 ص

نيروبي (رويترز) - قال الجيش الأمريكي إن ضربة جوية نفذها أسفرت عن مقتل 13 من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة بلاد بنط التي تتمتع بشبه حكم ذاتي في الصومال يوم الأربعاء.

وكثف الجيش الأمريكي حملة الضربات الجوية في الصومال منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه، وقال إنه قتل أكثر من 800 متشدد في غضون عامين.

وجمع تنظيم الدولة الإسلامية مجندين في بلاد بنط على الرغم من أن خبراء يقولون إن حجم قوته غير واضح وإنه لا يزال لاعبا صغيرا مقارنة بحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي كانت تسيطر على جزء كبير من الصومال ذات يوم.

وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في وقت متأخر يوم الخميس أن أحدث ضربة جوية استهدفت معسكرا لتنظيم الدولة الإسلامية في جبال جوليس.

وأضافت "في الوقت الحالي، تشير التقديرات إلى أن الضربة الجوية يوم 8 مايو قتلت 13 إرهابيا".

وقالت أفريكوم في أبريل نيسان إنها قتلت عبد الحكيم دوكوب الذي وصفته بأنه نائب زعيم الدولة الإسلامية في الصومال.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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