الجيش الأمريكي: مقتل كل أفراد هليكوبتر تحطمت في غرب العراق
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واشنطن (رويترز) - قالت القيادة المركزية الأمريكية يوم الجمعة إن جميع الأفراد الذين كانوا على متن طائرة هليكوبتر عسكرية قتلوا بعد تحطمها في غرب العراق.
ولم تذكر القيادة عدد القتلى في الحادث الذي وقع في وقت متأخر يوم الخميس. وقال مسؤول عسكري أمريكي لرويترز يوم الخميس إن الهليكوبتر وهي من طراز بيف هوك إتش.إتش-60 كانت تقل سبعة أشخاص.
وقالت القيادة في بيان إن الحادث لم يكن فيما يبدو نتيجة نشاط معاد وإنه قيد التحقيق.
وقال البريجادير جنرال جوناثان بي. براجا مدير عمليات قوة المهام المشتركة "تذكرنا هذه المأساة بالمخاطر التي يواجهها رجالنا ونساؤنا يوميا في خدمة أوطانهم".
وقال الجيش إن هليكوبتر أمريكية أخرى مرافقة أخطرت قوات الأمن العراقية بالحادث على الفور بينما أمن أفراد التحالف المنطقة.
وقال مسؤولان أمريكيان طلبا عدم نشر اسميهما نقلا عن تقارير مبدئية إن الطائرة تحطمت يوم الخميس بالقرب من القائم بمحافظة الأنبار على مقربة من الحدود السورية.
وتقول الولايات المتحدة إن لديها نحو 5200 فرد في العراق ضمن تحالف يقاتل متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز