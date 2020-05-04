هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مايو, 2020 01:26 م

القدس (رويترز) - منع الجيش الإسرائيلي قيام جنوده بأدوار راقصين في إطار فرق الجيش الترفيهية بعد أن أثار تسجيل فيديو لمجندين يتمايلان على المسرح انتقادات بأن أداءهما غير لائق.

وأغلب الإسرائيليين يجندون في الجيش في سن 18 عاما لمدة عامين أو ثلاثة أعوام. ويسمح لقلة منهم من أصحاب المواهب الفنية أو المهارات الرياضية مواصلة هواياتهم أثناء أداء الخدمة العسكرية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه عندما جُند نجما موسيقى البوب نوا كيريل ويوناتان مارجي، وسع الجيش الفرق الترفيهية التي انضما إليها لتشمل راقصين مساعدين من أجل تقديم عروض أكثر احترافية.

لكن القيادات العليا بالجيش أعادت النظر في الأمر بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل الفيديو الذي يصور كيرل بزيها العسكري وهي تغني ويرقص خلفها الجنديان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي "كبار الضباط لا يعجبهم منظر رجال يرقصون بهذا الشكل وهم يرتدون زي الجيش المموه. يبدو أنهم يرون في ذلك إساءة للجيش".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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