الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا بتهمة قتل اثنين من جنوده

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 يناير, 2019 09:22 ص

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز ) - قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إنه اعتقل فلسطينيا يتهمه بالمسؤولية عن قتل اثنين من جنوده الشهر الماضي بالقرب من رام الله خلال مداهمته قرية أبو شيخدم في الضفة الغربية.

وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة على تويتر الجيش الإسرائيلي والشرطة الخاصة على اعتقال منفذ عملية قتل الجنديين وقال إن إسرائيل ستحاسب كل من يمس أمن مواطنيها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن المعتقل هو عاصم البرغوثي الذي أمضى في السجون الإسرائيلية 11 عاما قبل الإفراج عنه قبل أقل من عام.

وقالت القوات الإسرائيلية الشهر الماضي إنها قتلت صالح البرغوثي شقيق عاصم بحجة مشاركته في عملية إطلاق نار أدت إلى إصابة سبعة مستوطنين عند مستوطنة عوفرا شمال شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية.

ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو قال إنه لعملية اعتقال البرغوثي من أحد المنازل في قرية أبو شيخدم القريبة من قرية كوبر التي يسكن فيها عاصم وعائلته.

وقتل مسلح فلسطيني قالت إسرائيل لاحقا أنه عاصم البرغوثي جنديين إسرائيليين يحرسون مستوطنة جفعات أساف القريبة من رام الله في شهر ديسمبر كانون الأول وذلك بعدما قتلت القوات الإسرائيلية عضوين مطلوبين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كانا نفذا هجمات سابقة.

وتمكن المهاجم من الانسحاب وواصلت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات مداهمة لمدينتي رام الله والبيرة منذ وقوع العملية كان آخرها يوم الاثنين.

وتعتقل إسرائيل عمر البرغوثي (66 عاما) والد عاصم وهو قيادي في حركة حماس أمضى ما مجموعه 28 عاما في السجون الإسرائيلية منذ مقتل الجنديين بالقرب من رام الله.

ولم يصدر تعقيب من حماس بعد بشأن اعتقال البرغوثي.

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة من رام الله - تحرير علا شوقي)

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