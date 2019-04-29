هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2019 08:42 ص

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت مصادر فلسطينية والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إنه تم خلال ليل الأحد اعتقال 20 فلسطينيا من مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأوضحت المصادر الفلسطينية أن الاعتقالات جرت في عدد من القرى والمخيمات والمدن في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على تويتر "خلال ساعات الليلة الماضية اعتقلت قوات الأمن في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) 20 مطلوبا فلسطينيا يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن".

وتعتقل إسرائيل في سجونها ما يقارب من 6000 فلسطيني بينهم أطفال ونساء.

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة من رام الله - تحرير سها جادو)

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