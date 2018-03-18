الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية عسكرية تستهدف نفقا هجوميا في غزة
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مجندة إسرائيلية في مناورة في صحراء النقب. صورة من أرشيف رويترز(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته العاملة على حدود غزة أحبطت يوم الأحد محاولة حركة حماس إعادة بناء نفق لشن هجمات.
وقال الجيش "باستخدام معلومات مخابرات دقيقة وتكنولوجيا جديدة، تمكنت قوات الدفاع الإسرائيلية من إحباط محاولة من جانب حماس لتجديد نفق إرهابي قديم قرب كرم أبو سالم"، في إشارة إلى معبر تجاري على الحدود مع القطاع.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير منير البويطي)
رويترز