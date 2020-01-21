هذا المحتوى تم نشره يوم 21 يناير, 2020 11:53 م

القدس/غزة (رويترز) - قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن قواته قتلت بالرصاص ثلاثة فلسطينيين ألقوا عبوة ناسفة باتجاههم بعد محاولتهم عبور الحدود من غزة.

وأضاف الجيش أن القوات طوقت منطقة قريبة من الطرف الجنوبي لقطاع غزة بعد رصد "ثلاثة من المشتبه بهم" يعبرون الحدود.

وقال الجيش في بيان "فتشت (القوات) المنطقة بحثا عن المشتبه بهم الذين ألقوا قنبلة يدوية أو عبوة ناسفة على القوات" التي فتحت النار على الفلسطينيين الثلاثة. وأكدت متحدثة باسم الجيش مقتل الثلاثة.

ولم يصدر أي تعليق على الفور من قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أشرف راضي)

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