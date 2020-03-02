هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مارس, 2020 01:05 م

القدس (رويترز) - قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف يوم الاثنين عربة في الجزء الذي تسيطر عليه سوريا من هضبة الجولان بعدما رصد محاولة هجوم لقناص من المنطقة.

وقال البيان "رصدت قوات الدفاع الإسرائيلية محاولة هجوم لقناص في المنطقة الشمالية من هضبة الجولان. ردا على ذلك، استهدفت القوات العربة المشاركة في محاولة الهجوم".

وتسيطر إسرائيل على معظم هضبة الجولان منذ حرب عام 1967. ويشوب التوتر الحدود منذ بدء الحرب الأهلية السورية.

وقصفت إسرائيل مرارا جماعات مسلحة تدعمها إيران في سوريا وقالت إنها ستواصل الضربات على طول الحدود وفي أي مكان آخر تشتبه في تمركز القوات المدعومة من إيران فيه.

(تغطية صحفية رامي أيوب - إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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