هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2019 06:01 م

دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على قطاع غزة يوم الاثنين. تصوير: أحمد زاكوت - رويترز

القدس (رويترز) - قال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إنه بدأ في تنفيذ ضربات على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة وذلك بعد ساعات من سقوط صاروخ فلسطيني على منزل قرب تل أبيب.

وسمع شهود من رويترز دوي انفجارات في غزة.

وأضاف الجيش في بيان أنه "بدأ ضرب أهداف حماس الإرهابية في أنحاء قطاع غزة".

وقال مسؤولون أمنيون فلسطينيون ووسائل إعلام تابعة لحماس إن من بين الأهداف التي تعرضت للقصف موقعا بحريا لحماس غربي مدينة غزة ومعسكر تدريب كبيرا للحركة في شمال غزة.

وأخلت حماس الموقعين على الأرجح بعد تلقيها تحذيرا قبل ساعات من الضربات الإسرائيلية.

وقال شهود إن ثلاثة صواريخ قصفت الهدف الشمالي.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعد برد قوي على الهجوم الصاروخي الذي وقع في وقت سابق يوم الاثنين وأسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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