الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل مقاتلا من حماس حاول عبور الحدود
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غزة (رويترز) - قال الجيش الإسرائيلي إن نيران دباباته قتلت أحد مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عند موقع عسكري يوم الاثنين في حين طارد الجنود اثنين آخرين من مقاتلي غزة كانا يحاولان عبور الحدود إلى داخل إسرائيل وتمكن من الإمساك بهما.
وقال بيان الجيش إن الجنود أثناء ملاحقتهم للفلسطينيين وكانا "مسلحين بالسكاكين وقاطعات الأسلاك الشائكة ومواد قابلة للاشتعال" تعرضوا لإطلاق النار عليهم من داخل قطاع غزة.
وأضاف البيان "وردا على ذلك استهدفت دبابات جيش الدفاع موقع مراقبة عسكري قريب".
وأضاف الجيش أن الفلسطينيين اللذين حاولا عبور الحدود محتجزان لدى إسرائيل. ولم يصب أي من الجنود الإسرائيليين.
وتصاعدت أعمال العنف على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة منذ أن بدأ الفلسطينيون مظاهرات حاشدة يوم 30 مارس آذار اعتبرتها إسرائيل غطاء لمحاولات لاختراق الحدود.
وقتل 116 فلسطينيا وأصيب الألوف بجروح برصاص الجيش خلال الاحتجاجات مما أثار انتقادات خارجية.
(تغطية صحفية نضال المغربي - إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز