هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مايو, 2020 04:52 م

جنديان إسرائيليان بالقرب من موقع ما قال الجيش الإسرائيلي إنه هجوم فلسطيني بالقرب من رام الله يوم الجمعة. تصوير: محمد تركمان - رويترز.

القدس (رويترز) - قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده أطلقوا النار على فلسطيني وقتلوه بعدما حاول دهسهم بسيارة في الضفة الغربية المحتلة يوم الجمعة.

وأضاف في بيان أن الهجوم الذي وقع قرب مستوطنة يهودية لم يسفر عن إصابة أي إسرائيليين.

وقال "ردا على ذلك، أطلقت القوات النار وحيدت المهاجم".

ولم يصدر تعليق على الفور من مسؤولين فلسطينيين.

وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة مع قول إسرائيل إنها تأمل في المضي قدما في خطة لبسط السيادة على مستوطنات يهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، وهي أراض يريدها الفلسطينيون ضمن دولتهم المستقلة.

(تغطية صحفية علي صوافطة وآري رابينوفيتش - إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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