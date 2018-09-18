الجيش الإسرائيلي يلقي باللوم على سوريا في إسقاط الطائرة الروسية
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القدس (رويترز) - ألقى الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء باللائمة على سوريا في إسقاط طائرة روسية وقال إن بطاريات سورية مضادة للطائرات "أطلقت النار عشوائيا" و"لم تكلف نفسها" ضمان عدم وجود طائرات روسية في الجو.
وجاء في بيان أصدره جيش الدفاع الإسرائيلي أن مقاتلاته "استهدفت" منشأة سورية قال إنها كانت على وشك نقل أسلحة لحزب الله نيابة عن إيران، لكن عندما تم إسقاط الطائرة الروسية كانت الطائرات الإسرائيلية "داخل المجال الجوي الإسرائيلي بالفعل".
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز