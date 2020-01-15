هذا المحتوى تم نشره يوم 15 يناير, 2020 04:21 م

القدس/غزة (رويترز) - قال الجيش الإسرائيلي إن أربعة صواريخ أُطلقت من قطاع غزة على إسرائيل يوم الأربعاء دون ورود تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أن منظومة القبة الحديدية الدفاعية أسقطت صاروخين. وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الصاروخين الآخرين سقطا في منطقتين غير مأهولتين.

وانطلقت صفارات الإنذار من الصواريخ في عدة بلدات إسرائيلية قرب الحدود مع غزة. وقالت خدمة إسعاف إسرائيلية إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الهجوم، وهو الأول من نوعه منذ ثلاثة أسابيع.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة الذي تفرض إسرائيل عليه حصارا تقول إنه لمخاوف أمنية تتعلق بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تديره.

وكان صاروخ قد أطلق الشهر الماضي من قطاع غزة على مدينة عسقلان بجنوب إسرائيل بينما كانت تستضيف تجمعا انتخابيا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مما اضطره للجوء إلى مكان آمن لفترة وجيزة. ولم يسفر الصاروخ عن إصابة أحد.

لكن الوضع ظل هادئا معظم الوقت منذ تصاعد العنف لمدة يومين في نوفمبر تشرين الثاني بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي المسلحة في غزة مما أسفر عن مقتل 34 فلسطينيا وإصابة عشرات الإسرائيليين.

(تغطية صحفية جيفري هيلر ونضال المغربي - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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