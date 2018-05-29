الجيش الإسرائيلي: إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من غزة صوب إسرائيل
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القدس (رويترز) - أطلق نشطاء فلسطينيون دفعة أخرى من الصواريخ صوب جنوب إسرائيل يوم الثلاثاء بعد ساعات من إطلاق أكثر من 25 قذيفة مورتر عبر الحدود.
ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين في إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ في الصباح وبعد الظهر.
وقال الجيش الإسرائيلي إن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ اعترض عددا من المقذوفات. وتنفذ طائرات إسرائيلية غارات على منشآت تابعة لجماعات مسلحة في قطاع غزة ردا على الهجمات.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز