هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2019 10:46 م

من رامي أميخاي

تل أبيب (رويترز) - ذكر الجيش الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة على منطقة تل أبيب يوم الخميس في أول هجوم من نوعه على المنطقة منذ الحرب التي دارت رحاها في القطاع عام 2014.

وأظهرت لقطات للتلفزيون الإسرائيلي صاروخي اعتراض إسرائيليين يخترقان سماء تل أبيب وينفجران فيما يبدو.

وسمع دوي انفجارات لكن لم ترد أنباء عن خسائر مادية أو بشرية.

وعلى الرغم مما يبدو من تفعيل نظام القبة الحديدية الدفاعي الصاروخي قال الجيش إنه لم يتم إسقاط أي صواريخ.

وقال المتحدث العسكري البرجادير جنرال رونين مانليس لراديو إسرائيل "لم تسقط أي صواريخ على أي منطقة بها إنشاءات" لكنه أحجم عن الإفصاح عن تفاصيل العملية.

وكانت تلك هي المرة الأولى التي تدوي فيها صفارات الإنذار في المدينة منذ حرب 2014 في قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ووقعت اشتباكات أصغر نطاقا منذ ذلك الحين لكن تم احتواؤها بفضل وساطات من جانب مصر والأمم المتحدة.

وقال مانليس "كانت تلك مفاجئة بالأساس" مضيفا أن إسرائيل لم يكن لديها معلومات مخابراتية مسبقة تحذرها من إطلاق صواريخ.

ونفت حماس مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ على إسرائيل، قائلة إن الهجوم وقع بينما كانت تعقد محادثات بشأن هدنة مع وسطاء مصريين.

وقال الجناح المسلح لحماس في بيان "تؤكد كتائب الشهيد عز الدين القسام عدم مسؤوليتها عن الصواريخ التي أطلقت الليلة باتجاه العدو، خاصة وأنها أطلقت في الوقت الذي كان يعقد فيه اجتماع بين قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس والوفد الأمني المصري حول التفاهمات الخاصة بقطاع غزة".

كما نفت حركة الجهاد الإسلامي إطلاق أي صواريخ.

وبعد نحو 40 دقيقة من انطلاق الإنذار عادت الحركة المرورية لتدفقها الطبيعي على طريق أيالون السريع الرئيسي في تل أبيب. لكن بلدية المدينة طلبت من السكان فتح الملاجئ كإجراء احترازي.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يجتمع بكبار مسؤولي الجيش والأجهزة الأمنية.

وشهد العام الماضي توترا متزايدا على امتداد الحدود بين إسرائيل وغزة منذ بدأ الفلسطينيون احتجاجات عنيفة قرب السياج الحدودي والتي غالبا ما تدفع الجيش الإسرائيلي للرد بشكل يتسبب في سقوط قتلى.

وأثار إطلاق الصاروخين تساؤلات في إسرائيل عما إذا كانت من عمل عناصر فلسطينية معارضة لإبرام أي اتفاق بين حماس وإسرائيل.

وقال وزير المالية الإسرائيلي موشي كاخلون على تويتر إن إسرائيل "سترد كما تقتضي الضرورة" على الهجوم الصاروخي.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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