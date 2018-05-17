الجيش الإسرائيلي: إنذار كاذب يطلق صفارات الإنذار في الجولان
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القدس (رويترز) - دوت صفارات التحذير من صواريخ في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل يوم الخميس لكن الجيش الإسرائيلي قال بعد ذلك بسرعة إن الإنذار كاذب.
وقال الجيش في بيان "يبدو أن الإنذار كان كاذبا. تم تفعيل نظام القبة الحديدية الدفاعي لقوات الدفاع الإسرائيلية. يجري النظر في الملابسات".
وقال سكان محليون إنهم سمعوا انفجارا وقت انطلاق الصفارات لكنهم لم يعرفوا ما الذي تسبب فيه.
وتتصاعد حدة التوتر على الحدود. وفي العاشر من مايو أيار قالت إسرائيل إن قوات إيرانية في سوريا أطلقت صواريخ نحو مرتفعات الجولان لكن نظام القبة الحديدية اعترضها.
ثم شنت إسرائيل بعد ذلك أعنف ضربات جوية على سوريا منذ بدء الحرب الأهلية هناك وقالت إنها استهدفت البنية التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز