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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يونيو, 2018 12:25 م 04 يونيو 2018 - آخر تحديث - 12:25

القدس (رويترز) - قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الجنود قتلوا فلسطينيا بالرصاص عندما حاول عبور الحدود من قطاع غزة ومعه فأس يوم الاثنين.

ونشر الجيش صورا قال إنها لفأس على الأرض بالقرب من الحدود. وقال متحدث باسم الجيش إن فلسطينيا آخر كان مع الرجل فر بعد أن أتلفا السياج الأمني الإسرائيلي.

ولم يصدر تعليق من المسؤولين الفلسطينيين على الواقعة التي تأتي في ظل العنف المتجدد بطول الحدود بين إسرائيل وغزة.

وأطلق عناصر من حركتي حماس والجهاد الإسلامي عشرات الصواريخ وقذائف المورتر على إسرائيل الأسبوع الماضي، وردت إسرائيل بنيران الدبابات والضربات الجوية في أعنف تبادل للقصف بين الجانبين منذ سنوات.

وقتل الجنود الإسرائيليون 120 فلسطينيا على الأقل منذ يوم 30 من مارس آذار خلال احتجاجات حاشدة بطول حدود غزة، مما أثار إدانات دولية.

وتقول إسرائيل إن كثيرين ممن قتلوا أعضاء في حماس ومسلحون يحاولون اختراق الحدود وشن هجمات تحت ستار الاحتجاجات. وعبرت الولايات المتحدة عن دعمها للإجراءات الإسرائيلية.

ويقول الفلسطينيون إن معظم القتلى وآلاف المصابين كانوا من المدنيين العزل الذين استخدمت إسرائيل ضدهم القوة المفرطة.

ويعيش ما يربو على مليوني فلسطيني في الجيب الساحلي الضيق. وسحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من غزة عام 2005 لكنها حافظت على سيطرتها الصارمة على الحدود البرية والبحرية للقطاع، وعزت ذلك لمخاوف أمنية.

وتفرض مصر أيضا قيودا على الحركة من وإلى القطاع على حدودها.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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رويترز