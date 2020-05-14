هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مايو, 2020 05:40 م

جنود إسرائيليون في موقع هجوم بالقرب من الخليل يوم الخميس. تصوير: موسى قواسمة - رويترز.

القدس (رويترز) - قال الجيش الإسرائيلي إن جنديا قتل فلسطينيا بالرصاص يوم الخميس بعدما تعمد قيادة سيارته بسرعة كبيرة نحو جنود في الضفة الغربية المحتلة وأصاب أحدهم.

وتصاعد العنف في الضفة الغربية خلال الأسبوع المنصرم قبيل التنصيب الذي كان مزمعا يوم الخميس لحكومة "الوحدة" الإسرائيلية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والذي تأجل حتى يوم الأحد.

ويشمل جدول أعمال الحكومة ضما فعليا محتملا للمستوطنات اليهودية وغور الأردن بالضفة الغربية، ومن المقرر أن تبدأ مشاورات الحكومة بشأن الخطوة، التي يعارضها الفلسطينيون بقوة، في يوليو تموز.

ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة في الضفة الغربية وأراض سيطرت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 ويعتبرون، هم والعديد من الدول، المستوطنات الإسرائيلية المقامة هناك غير قانونية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سيارة يقودها فلسطيني صدمت جنديا في هجوم استهدف موقعا للجيش خارج مستوطنة نجوهوت بالقرب من مدينة الخليل، وإن جنديا آخر قتله بالرصاص. وأضاف الجيش أن الجندي المصاب نُقل إلى المستشفى.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل السائق بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي في البداية "تحييده" فقط. ولم يصدر تعليق فلسطيني بعد على ملابسات الواقعة.

وقَتل جنود إسرائيليون يوم الأربعاء بالرصاص صبيا فلسطينيا عمره 15 عاما في مخيم الفوار بالضفة الغربية. وقال الجيش إن الجنود الذين كانوا في مداهمة لتنفيذ اعتقالات ردوا بإطلاق الرصاص الحي بعد تعرضهم لهجوم بالحجارة والقنابل الحارقة.

ويوم الثلاثاء، لقي جندي إسرائيلي حتفه بعد إصابته بحجر أُلقي من فوق سطح بقرية يعبد أثناء مشاركته في عملية لاعتقال أشخاص يشتبه بأنهم نشطاء فلسطينيون.

وفي حادث منفصل وقع بالضفة الغربية في ذلك اليوم، قال متحدث باسم الشرطة إنها أصابت فلسطينيا بالرصاص بعدما حاول طعن فرد أمن عند نقطة تفتيش.

ولم يصدر تعليق رسمي فلسطيني بعد على واقعتي مخيم الفوار أو نقطة التفتيش.

وانهارت جهود تدعمها الولايات المتحدة لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2014.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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