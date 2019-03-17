هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2019 11:50 ص

أفراد من الشرطة الإسرائيلية يبحثون عن مسلح فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة يوم الأحد. تصوير: محمد تركمان - رويترز

القدس (رويترز) - قال متحدث باسم الجيش إن إسرائيليا واحدا على الأقل قُتل وأصيب اثنان آخران في هجوم نفذه فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة يوم الأحد.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن الهجوم بدأ عندما طعن فلسطيني جنديا إسرائيليا عند تقاطع طرق قرب مستوطنة أرييل اليهودية ثم انتزع سلاحه.

واستخدم المهاجم هذا السلاح في إطلاق النار على ثلاث مركبات مما أسفر عن إصابة مدني ثم أخذ سيارة قادها لتقاطع طرق قريب أطلق فيه النار على جندي آخر قبل أن يكمل طريقه إلى قرية فلسطينية مجاورة.

وقال كونريكوس إن إسرائيليا قُتل وأصيب اثنان دون أن يحدد هوية القتيل وأضاف أنه لم يتضح بعد إذا كان هناك أكثر من منفذ للهجوم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات علنية في اجتماع وزاري أسبوعي إن الهجوم نفذه عدة مهاجمين وأضاف "قوات الأمن تطارد المهاجمين. أنا على ثقة أنهم سيضبطون".

وأشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة بالهجوم وقال إن تلك العملية "تأتي ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي" لكنها لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال كونريكوس إن الجيش لم يعرف بعد إن كان المهاجم ينتمي لأي جماعة.

ونفذ فلسطينيون، الكثير منهم بشكل فردي ودون أي انتماء لفصائل فلسطينية مسلحة، سلسلة من الهجمات في الضفة الغربية في أواخر عام 2015 وفي 2016 لكن وتيرة مثل تلك الهجمات تراجعت منذ ذلك الحين.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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